亞洲股市：日股跌逾百點　車股捱沽

美國突宣布6月10日起對入口美國的墨西哥商品徵收5%關稅，直至10月1日將遞增至25%；亞洲主要股市跟隨道指期貨下跌，日本日經225指數早段跌164點或0.8%，報20,777點。



板塊方面，能源股挫2%，金融股跌1.3%，地產股跌0.5%。個股中，三井造船、福岡金融及安川電機全線皆跌3%。



車股領跌，Mazda跌7%，日產汽車及本田汽車齊跌3%。上述3間車企在美汽車銷售均自墨西哥進口。



日本顯示器曾抽升逾35%。公司昨日(30日)公告稱，將向日本產業革新機構出售在OLED面板研發製造商JOLED的全部持股，換取免除447億日圓的負債。



南韓首爾綜合指數亦跌8點或0.4%，報2,030點。韓亞航空下挫超過6%，大韓電線跌3%，三星電子跌0.4%。



澳洲悉尼普通股指數跌20點或0.3%，報6,468點。板塊方面，資訊技術股跌1.3%，公用事業股跌0.6%。個股中，Alliance礦業及Clinuveld製藥均跌逾2%。皇冠度假集團跌4%。



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