【即市分析】環球資金避險多　恒指豈會有運行

東方產經專欄作者HS哥：當大家仲睇緊中港股市走勢之際，其實外圍都唔多正路，氣氛亦愈來愈差！



先睇中美貿易戰主角之一的美國，當然，牌面上美國似乎略勝中國，但大家唔難發現，當地經濟前景其實唔算太樂觀，如果唔係都唔會見美股回軟之餘，資金亦全面湧入美債避險。另一方面，英國保守黨繼任人誰屬仍是變數，英國無序脫歐可能性不容抹殺；再睇埋商品市場因美元持續強勢，加上環球經濟增長持續不明朗，澳紐兩間央行已暗示有減息可能，睇怕商品市場又係無運行。



由此可見，今轉港股級級落，5月累跌逾二千點，市場雖話受貿戰影響最大，但其實外圍都有一大堆問題未解決，且恒指技術走勢奇差，就算MACD熊叉有收窄迹象，但仍處熊區，不排除彈完又再散過，所以港股後市都係有得震無得瞓居多。如果大家冇乜心水，建議增持現金去瞓多陣！

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