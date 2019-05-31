中國5月PMI跌至49.4　跌穿盛衰分界線

據中國國家統計局公布，5月份製造業採購經理指數(PMI)跌至49.4，跌穿盛衰分界線，並低於預期的49.9，前值報50.1。



按企業規模看，大型企業PMI為50.3%，按月回落0.5個百分點，仍高於盛衰分界線；中、小型企業PMI報48.8%和47.8%，分別按月跌0.3和2.0個百分點。



從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於盛衰分界線；新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於盛衰分界線。



5月中國非製造業PMI報54.3%，與上月持平，反映非製造業總體續平穩發展。



同期綜合PMI產出指數報53.3%，按月跌0.1個百分點，反映企業生產經營活動總體平穩。



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