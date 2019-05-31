港股力守二萬七　騰訊撐市　內險做好

港股二萬七關有支持，恒生指數倒升，暫企27,100水平。國企指數亦靠穩，主板成交150億港元。



騰訊升1.5%接力撐市，逼近330元。友邦保險倒跌1%；滙豐控股跌0.3%。



炒減稅的內險股繼續做好，中國平安、中國財險、中國太保及新華保險升1%至1.8%；中國人壽升0.7%。



昨日被狙擊急跌的安踏體育反彈5%，公司配股予關連人士，同時否認沽空機構指控。





【09:21】友邦領跌 恒指二萬七勢危

特朗普突然宣布向墨西哥加徵關稅，打擊投資市場氣氛；道指期貨應聲下挫200點；港股開市跌111點，恒生指數報27,002點，再創逾4個月新低。國企指數低開31點，報10,418點。



友邦保險跌1%拖低大市；騰訊跌0.1%，報324港元。香港交易所及中國移動跌0.6%；建設銀行跌0.1%；滙豐控股無起跌。



地產股受壓，新鴻基地產跌1.4%；新世界發展跌1.2%；信和置業跌0.9%；恒基地產再跌0.8%。領展跌0.3%。



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