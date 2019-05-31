A股快報：滬深股市趨升　稀土及5G股有炒作

A股低開後反覆上升，滬綜指最新倒升5點或0.2%，報2,911點；深成指亦升35點或0.3%，至8,978點；創業板指數仍升5點或0.3%，報1,490點。



板塊方面，次新股領飆6%，有色金屬股跟升1.4%，船舶製造及飛機製造股齊倒升1%，地產股升0.5%，金融股升0.2%。



稀土股續揚，中科三環升停板，包鋼股份、廣晟有色、橫店東磁及盛和資源漲4%至7%。



5G概念股有支持，大唐電信抽升8%，潤欣科技、貝通信及海特高新升幅介乎3%至5%。





【09:25】A股快報：兩市偏軟 有色及煤炭股領跌

中國5月製造業採購經理指數(PMI)遜預期，跌至49.4，跌穿盛衰分界線；內地股市偏軟，滬綜指微微低開1點或0.05%，報2,904點；深成指低開3點或0.04%，至8,939點；創業板指數則高開2點或0.14%，報1,487點。



板塊方面，有色金屬及煤炭股齊跌0.4%，鋼鐵及釀酒股跌0.2%；而金融及地產股靠穩，船舶製造及飛機製造股跌0.2%至0.4%。



百傲化學低開8%。公司控股股東擬減持不逾2%股份。



華友鈷業漲0.2%。公司擬7.73億元人民幣收購華海新能源99%股權。



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