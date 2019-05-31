【即市分析】港股「空軍」活躍　後市快見真章？

東方產經專欄作者股博士：近期中美貿易戰升級，拖累中港股市齊齊受壓，滬綜指近日主要在2,900點附近低位徘徊，恒指昨日(30日)一度失守兩萬七關口。在港股跌跌不休之際，「空軍」近期亦蠢蠢欲動，昨日大市沽空比率升至17.98%的逾兩個月高位，到底對後市有何啟示？



市場近月充斥負面消息，正好為大戶提供做淡理由。留意到5月至今，大市沽空比率曾8次攀升至16%樓上的偏高水平，其中昨日更逼近18%。不過，沽空活躍不代表後市一定要跌，反而有時由於沽空比率高企，當突然有好消息支持，在挾淡倉情況下令升勢火上加油。



年初時本欄留意到大市沽空比率持續高企，1月2日沽空佔成交比率達18.7%，為20年來最高，其後兩日仍達16.5%及15.6%的偏高水平，當時預期在人行放水下，或會觸發較大規模的挾淡倉活動。結果指數由當時低位24,896點展開反彈浪，升至上月高位30,280點始見止步，期內累升逾5,300點。(大市沽空比率高企的啟示：https://bit.ly/2RctCh5 )



雖然現時市況與年初不可同日而語，沽空數據與恒指走勢亦不一定存在逆向關係。中金最新份報告亦指，上周香港市場沽空率大幅攀升，表明市場情緒極度悲觀。不過，在沽空行動持續活躍下，其後數日大市走勢均會出現較大波動，並有一定方向性。「五窮月」已近尾聲，6月會否更「絕」？後市到底會跌得更深定係醞釀緊谷底反彈？不妨拭目以待。

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