【即市分析】股市沙塵滾滾　避險股有咩好選擇？

東方產經專欄作者帥哥：中美貿易戰惡化，但講到尾無論最終結局係點，相信全球都係輸家，事關過去所講的全球化、多邊貿易主義等，都好可能成為歷史。



近期港股每日跌幅唔算太大，但就係呢啲位都彈唔起，可以想像後市再落會有幾差劣。雖然最近內地當局力挺股市和人民幣匯率，可是市場信心低迷，能否成功維穩，不無疑問。



另外，近期美股下跌，道指從4月近26,600點樓上，一直反覆回落至近期低位25,100點水平，後市若失25,000點關，都幾閉翳。



部署方面，市場避險需求持續上升，這從近期港股資金主要押注落避險股、美國長短期債息再現倒掛、商品貨幣普遍反覆回落，可見一斑。



策略上，近期見公用股及房託基金等避險股表現都唔錯，加上年尾美國可能減息，間接增加相關股份吸引力。其中，值得考慮的包括昨日剛除淨的香港中華煤氣(00003)、近期一直試衝紅底價的領展房產基金(00823)、昨日剛派息的電能實業(00006)、以及表現相對同業落後的置富產業信託(00778)，都值得考慮。



若從收息角度出發，上述4隻個股息率分別約1.8%、2.6%、5.1%及4.9%，似乎後兩者較吸引。不過若從走勢分析睇，則以前兩者上升動力較強。大家不妨按各自需要及承受風險能力，揀番隻心水股避避風頭！



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