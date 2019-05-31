六絕殺到：梁振輝建議避開汽車及科技股

「五窮月」應驗，港股出現大幅調整，6月又如何？渣打銀行(香港)財富管理業務投資策略主管梁振輝稱，內地政府於6月可能會繼續推出刺激經濟政策，令港股短線出現技術性反彈。但因最近港股走勢弱，成交偏低，另中美貿易爭議未有解決方案，存在多項不明朗因素，所以投資者只宜小注入市。



他最看好消費股，指此板塊較少受貿戰影響。但他提醒要避開汽車股，預計只有內地政府推出大量刺激汽車消費政策，才可令汽車股炒上。另要避開科技股，因其處於中美博弈風眼，投資風險高。也要小心公用股，會因港股短線轉好而回吐。



他續建議投資者宜分散風險，可考慮投資債券及外匯，例如日圓。另外，美國總統特朗普宣布從6月10日起，對所有墨西哥輸入美國的商品加徵5%關稅。他說，以現時局面分析，不認為新興市場風險會引發大的金融危機。



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