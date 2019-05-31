跑贏大單位！中小型私宅售價首4個月累升8.7%

據差餉物業估價署公布的臨時數據顯示，截至4月份實用面積1,075方呎及以下的中小型住宅售價反彈幅度較理想，售價指數報393.5點，按月漲約3.2%。今年首4個月上調約8.7%。



至於實用面積1,075方呎以上的大型住宅單位售價指數則報329.9點，按月上升約2.8%。今年首4個月上漲約6.7%。



此外，據該署臨時數據，今年4月九龍區實用面積431方呎以下細單位平均每方呎售價漲幅最理想。呎價約15,004港元，較3月升約4.6%，為有紀錄以來最高，去年6月高位的呎價約14,871元。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約645萬元。



新界區細單位升幅亦理想。該區上月平均每方呎售價約13,569元，按月上調約3.7%。以實用面積約430方呎單位計，平均售價約583萬元。



港島區同類單位呎價約17,259元，按月升2.5%，以實用面積約430方呎單位計，平均售價約742萬元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/

