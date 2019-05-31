六絕殺到：黃國英預計下月最多跌1000點

豐盛金融資產管理董事黃國英預計，6月港股會反覆偏軟，處於陰乾格局，但不會下跌太深，最多跌1,000點，因市場上的壞消息已反映多時。



他說，投資者可考慮買入香港交易所(00388)，因在美國上市的阿里巴巴正研究最快下半年來香港作第二上市，料它有望納入恒指成分股，屆時恒指波動性增加，並刺激交投。



他續說，投資者也可趁強勢股回吐時追入。港股及A股的投資者口味愈來愈相似，消費股例如維他奶國際(00345)及華潤啤酒(00291)會續受追捧。他另看好碧桂園服務(06098)。



另外，他觀察到，港股沽空比率不斷上升，挾淡倉條件逐漸成熟，港股月內有望反彈至27,600點。但坦言6月上升空間不大，因中美兩國元首會面的G20峰會，亦會於下月底舉行，市場仍充斥着不明朗因素。



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