2019中國最佳品牌榜出爐　冠軍又係佢...

美國大型品牌諮詢公司Interbrand公布2019年度中國最佳品牌排行榜，當中，騰訊(00700)續膺榜首，第2位及第3位分別由阿里巴巴和建設銀行(00939)奪得。期內，騰訊的品牌價值方面增長了39%。



據排行榜顯示，中國平安(02318)、工商銀行(01398)及中國移動(00941)排行第4至第6位；第7名至第10名則依次為中國銀行(03988)、農業銀行(01288)、中國人壽(02628)及招商銀行(03968)。可見首10名均以傳統金融機構為主。



值得留意的是，小米(01810)今年首次上榜，排名高踞第14位，品牌價值達338.9億元人民幣。



Interbrand為第12年發布上述排行榜，對品牌價值主要通過三個範疇來評估，包括品牌化產品和服務的財務業績、購買決策過程中的品牌作用力，及品牌所擁有的貢獻於未來收益的品牌強度。



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