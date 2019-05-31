【瑞通推介】騰訊及友邦沽證剖析

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普宣布，將於6月10日起對入口美國的墨西哥商品徵收5%關稅。投資者正消化全球經濟增長放緩的憂慮。美股道指隔晚收報25,169點，升43點或0.2%。



恒指昨日(30日)收跌120點；今早曾跌過百點，再創逾4個月低位，低見27,002點。恒指好倉(牛證及認購證)昨淨流入逾6,000萬港元(下同)；恒指淡倉(熊證及認沽證)同日淨流出逾8,900萬元，反映投資者預期反彈將至。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，熊證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點。



騰訊今日(31日)低開0.1%報324元，其後迅速倒升超過1%，一度升穿330元關口，亦是大市由跌轉升的動力之一。騰訊昨好倉及淡倉分別淨流入500萬元及逾950萬元，5日合計，其好倉及淡倉分別淨流入超過9,200萬及接近800萬元，或反映輪證市場投資者對騰訊短線走勢的分看法略為分歧。



友邦昨突現沽壓，收市險守75元；今早在75元之下整固，曾創一個月低位，調整過後，留意反彈能否收復約76元的10天線。昨有逾490萬元淨流入其好倉，另同日有逾180萬元淨流出其淡倉。



消息指發改委近期向煤炭企業提出降價方案。神華昨於16元之上好淡爭持，連升3日；股份今早窄幅上落，於16.2元水平徘徊。昨分別有1萬元和4萬元淨流出其好倉和淡倉。



廣東省早前出台刺激消費方案，提出逐步放寬廣深兩地汽車搖號和競拍指標，擴大准購規模等。另外，比亞迪剛完成發行總額10億元人民幣超短期融資券，今早再跌逾1%，曾跌穿46元。昨有近20萬元淨流入其好倉，另同日有9萬元淨流出其淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、中短期購(19176)行使價346元，2019年11月到期，實際槓桿6.8倍。



騰訊貼價、中短期沽(19175)行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿：5.7倍。



友邦輕微價外、中短期購(19276)行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿8.1倍。



友邦輕微價外、短期沽(27224)行使價69元，2019年8月到期，實際槓桿：14.4倍。



神華貼價、中年期購(19277)行使價17元，2020年1月到期，實際槓桿5.4倍。



比迪輕微價外、中年期購(19235)行使價53.8元，2019年12月到期，實際槓桿：4.9倍。



聯想價外、中短期購(28315)行使價7.5元，2019年10月到期，實際槓桿8.1倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(64315)，收回價26,510點，槓桿比率39.3倍。

恒指N類熊證(65014)，收回價27,580點，槓桿比率36.2倍。

騰訊牛證(64245)，收回價316.5元，槓桿比率18.8倍。

騰訊熊證(65016)，收回價339.8元，槓桿比率22.4倍。

南中A50牛證(68386)，收回價13.39元，槓桿比率18.1倍。

南中A50熊證(59270)，收回價14.65元，槓桿比率14.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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