【即市分析】騰訊喘穩　可否極泰來？

東方產經專欄作者股博士：近期中美貿易戰升級，市場憂慮美國加大對中國科企的制裁，重磅股騰訊控股(00700)成為拋售對象，股價由月初的近400元水平反覆下跌，直至跌穿320元支持後喘穩回升，即市一度升穿10日線高見331.6元，後市是否能否極泰來？



集團首季多賺16.83%至272.1億元人民幣，但收入按年僅錄得16.2%增長，未如市場預期，加上需面對MSCI權重遭攤薄而出現的沽壓，拖累股價持續向下。



不過，騰訊新推出的「吃雞」遊戲吸金力強，市場對其看法亦仍偏向樂觀。其中滙豐研究日前報告指，騰訊正培育新增長引擎，根據IDC數據，公司於基礎設施即服務(IaaS)領域市佔率由2017年上半年的9%升至12%，且公司客戶群多樣化，並可利用其在社交網絡中的獨特核心競爭力來吸引專注於客戶管理的雲客戶，故維持「買入」評級，目標價460元。



走勢上，該股由去年10月底低位251.4元展開反彈，反覆升至上月高位400.4元，若以黃金比率計算，是次回吐幅度的50%約在325.9元，短線若能守穩其上，股價短線有望進一步反彈。不過，投資者亦應留意其南非大股東Naspers已落實分拆旗下互聯網業務NewCo上市，屆時或需面對新一輪沽壓，跌穿320元嚴守止蝕。

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