【高盛推介】恒指反覆低走　牛熊購沽證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：美股上日收市回穩；美國總統特朗普表示，美國與中國的貿易談判中表現屬良好，並指中方十分希望與華盛頓達成協議，市場從憂慮中恢復。



恒指昨日(30日)續收跌120點；今日則低開靠穩，投資者如計劃部署牛證，貼價的選擇可留意恒指牛(61161)，收回價與現價有約300點差距。以及可留意收回價稍遠一點，在26,600至26,700點附近的恒指牛(61166)及恒指牛(67337)。



恒指牛(61161)收回價26,830點，行使價26,730點，換股比率10,000，槓桿比率82.2倍，貼價、兼相近收回價牛證中槓桿最高。



恒指牛(61166)收回價26,708點，行使價26,608點，換股比率10,000，槓桿比率63.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



恒指牛(67337)收回價26,608點，行使價26,508點，換股比率10,000，槓桿比率53.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



另一方面，今早繼續有新一批貼價熊證上市。投資者如計劃部署熊證，可留意當中的恒指熊(64812)，收回價與現價有約200點差距。以及可留意收回價稍遠一點，同是今新上市的恒指熊(64813)。



恒指熊(64812)收回價27,338點，行使價27,438點，換股比率10,000，槓桿比率66.2倍，新上市貼熊證之一，兼市場上槓桿最高熊證。



恒指熊(64813)收回價27,488點，行使價27,588點，換股比率10,000，槓桿比率46.8倍，新上市，兼相近收回價熊證中槓桿最高。



觀察近日獲資金流入的認購證，可見市場關注行使價在28,150點水平，7月份到期的產品。投資者如計劃部署，可留意當中槓桿較高及低街貨的恒指購(22911)。



恒指購(22911)行使價28,138點，2019年07月30日到期，實際槓桿23.9倍，熱門條款產品中，槓桿較高兼低街貨。



高盛恒指牛熊證及認股證條款：

恒指牛(61161)收回價26,830點，行使價26,730點，槓桿比率82.2倍。



恒指牛(61166)收回價26,708點，行使價26,608點，槓桿比率63.1倍。



恒指牛(67337)收回價26,608點，行使價26,508點，槓桿比率53.2倍。



恒指熊(64812)收回價27,338點，行使價27,438點，槓桿比率66.2倍。



恒指熊(64813)收回價27,488點，行使價27,588點，槓桿比率46.8倍。



恒指購(22911)行使價28,138點，到期日2019年07月30日，實際槓桿23.9倍。



恒指購(26679)行使價27,738點，到期日2019年07月30日，實際槓桿21.5倍。



恒指沽(24018)行使價26,468點，到期日2019年07月30日，實際槓桿18.3倍。



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