人民幣Hibor：隔夜息回升至2.09厘　離岸價曾低見6.93

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.09厘；1、2星期拆息報2.58至2.78厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.04至3.62厘。



31/5/2019

隔夜 2.09600厘

1星期 2.58333厘

2星期 2.78633厘

1個月 3.04167厘

2個月 3.25467厘

3個月 3.42300厘

6個月 3.52100厘

12個月 3.62550厘



30/5/2019

隔夜 2.06467厘

1星期 2.68633厘

2星期 2.83550厘

1個月 3.06967厘

2個月 3.28167厘

3個月 3.41817厘

6個月 3.51817厘

12個月 3.61333厘



人民幣兌美元下跌，離岸人民幣(CNH)由6.9285，回落至6.9379，最新報6.9285；在岸人民幣(CNY)則由6.9033，降至6.9167，最新報6.9115。

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