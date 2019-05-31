人民幣Hibor：隔夜息回升至2.09厘 離岸價曾低見6.93
2019年05月31日 11:56
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.09厘；1、2星期拆息報2.58至2.78厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.04至3.62厘。
31/5/2019
隔夜 2.09600厘
1星期 2.58333厘
2星期 2.78633厘
1個月 3.04167厘
2個月 3.25467厘
3個月 3.42300厘
6個月 3.52100厘
12個月 3.62550厘
30/5/2019
隔夜 2.06467厘
1星期 2.68633厘
2星期 2.83550厘
1個月 3.06967厘
2個月 3.28167厘
3個月 3.41817厘
6個月 3.51817厘
12個月 3.61333厘
人民幣兌美元下跌，離岸人民幣(CNH)由6.9285，回落至6.9379，最新報6.9285；在岸人民幣(CNY)則由6.9033，降至6.9167，最新報6.9115。
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