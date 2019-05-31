人民幣Hibor：隔夜息回升至2.09厘　離岸價曾低見6.93

2019年05月31日 11:56
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    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.09厘；1、2星期拆息報2.58至2.78厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.04至3.62厘。

    31/5/2019
    隔夜 2.09600厘
    1星期 2.58333厘
    2星期 2.78633厘
    1個月 3.04167厘
    2個月 3.25467厘
    3個月 3.42300厘
    6個月 3.52100厘
    12個月 3.62550厘

    30/5/2019
    隔夜 2.06467厘
    1星期 2.68633厘
    2星期 2.83550厘
    1個月 3.06967厘
    2個月 3.28167厘
    3個月 3.41817厘
    6個月 3.51817厘
    12個月 3.61333厘

    人民幣兌美元下跌，離岸人民幣(CNH)由6.9285，回落至6.9379，最新報6.9285；在岸人民幣(CNY)則由6.9033，降至6.9167，最新報6.9115。
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