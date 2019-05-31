壹傳媒股價急瀉逾5%

業績連年虧損的壹傳媒(00282)股價顯著下挫，最新瀉逾5.1%，低見0.166港元。



公司及其大股東黎智英近期接連出售台灣資產「吊命」，但套現金額卻愈見縮水。台媒引用當地內政部實價網資訊顯示，黎氏今年1月以9.1億元新台幣(約2.26億港元)出售其持有台北市內湖區、原為「壹同樂動畫工作室」所在的辦公大樓，是黎氏私人及壹傳媒3次出售辦公大樓物業套現最少的一次。



除了黎氏不斷賣產套現外，壹傳媒近年累積虧損沉重，單單最近公布的半年業績便蝕逾2億元，公司及黎智英短期內一再出售台灣物業試圖為公司止血，但市場人士指，其出售資產套現只屬「杯水車薪」，物業「賣一個少一個」，擔心該公司未來想再靠「賣、當、借」度日都難，投資者不宜沾手該公司股票。



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