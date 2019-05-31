【午市重點睇】人民幣弱勢　油價續回落

●特朗普向墨西哥輸美貨開徵關稅，美國10年期國債孳息率跌穿2.2厘，墨西哥比索兌美元續挫逾2%。美匯指數在亞洲市報98.1；圓匯升至109.2；歐元兌美元報1.113；英鎊報1.261。港匯報7.8474。在岸、離岸人民幣跌至6.91及6.93水平。金價升上1,291美元；油價續回落，布油低見65.86美元，紐油觸及55.66美元。道指期貨續跌逾170點。值得留意，香港將公布4月份零售、人民幣存款數據。



●港股力守二萬七，恒生指數半日跌48點或0.18%，報27,066點，騰訊撐市，內險做好。https://bit.ly/2wAw6ZL

-配股兼否認沽空機構指控，安踏曾升4%。

-新股邁博藥業掛牌，股價潛水2成。

-新股海通恆信認購不足額，定價1.88元。



●【即市分析】

-股市沙塵滾滾，避險股有咩好選擇？https://bit.ly/2XgNAX5

-港股「空軍」活躍，後市快見真章？https://bit.ly/2MiOOjn

-環球資金避險多，恒指豈會有運行。https://bit.ly/2YRRy8W



●A股快報：滬深3大指數半日收市報升，油服及風電股突出。https://bit.ly/30Rmo3n



●亞洲股市：日股中段挫逾百點，車股捱沽。https://bit.ly/30VcyNP



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回升至1.97厘；1個月期升至1.97厘，錄得十連升。



●人民幣中間價下調2點子，報6.8992，呈4連跌。



●人行不開展公開市場操作，本周累計淨投放4,300億元人民幣，為逾4個月最大單周投放力度。



●中國5月PMI跌至49.4，跌穿盛衰分界線。https://bit.ly/2YWZLIW



●差估署：私宅售價指數再升3.2%，連漲4個月。https://bit.ly/2W3OJzR

-跑贏大單位！中小型私宅售價首4個月累升8.7%。https://bit.ly/2JN9DBr



●特朗普向墨西哥貨徵收5%關稅，道期、墨西哥比索急挫。https://bit.ly/2HPZrpT



●特朗普擬向英國施壓，全面封殺華為5G。



●貿戰升級：

-傳中國擬限制重稀土出口，反制美國。https://bit.ly/2wvXubz



●穆迪：中國設高風險二級債市，可望增流動性。



●日本5月東京CPI按年升1.1%，預期升1.2%。



●南韓央行維持基準利率在1.75%不變，符合預期。央行指暫時毋須以減息解決GDP萎縮。



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其他精彩新聞：【股民熱話】中概股在美失利 港股將成避難所？

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