樓價UPDATES：懿峰業主狠劈逾五球沽貨

二手樓市減價個案不斷，近期更延至港島豪宅，有業主選擇大幅劈價出貨。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●西半山懿峰中層B室，實用面積約1,398方呎，三房雙套間隔，望海景。原業主於去年以6,000萬港元放售，近日以5,438萬元連租約沽出，累減562萬元或約9%，實用呎價約38,898元。原業主約於2009年12月買入單位，帳面獲利約938.6萬元，升值約21%。



●灣仔京都大樓高層F室，實用面積約277方呎，兩房間隔，原叫租1.45萬元，減至1.4萬元租出，實用呎租約50.5元。



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九龍區



●九龍塘畢架山花園14座中層D室，實用面積1,304方呎，三房一套間隔，成交價2,280萬元，實用呎價約17,485元。原業主持貨11年沽出，升值逾1倍。



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新界區



●馬鞍山薈晴1座低層A05室，實用面積223方呎，開放式間隔，以每月1.1萬元租出，實用呎租49.3元。



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