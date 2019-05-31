【高盛推介】騰訊回勇？　購沽牛熊證逐樣講

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(30日)逆市反彈升約0.7%；今早低開約0.1%後回升，並曾重上330港元水平，半日升逾1%，報327.8元。



有券商指騰訊培育新增長引擎，令公司在同業間脫穎而出，並指可以利用公司客戶群多樣化，使其在社交網絡中的獨特核心競爭力吸引專注於客戶管理的雲客戶。該行維持騰訊「買入」投資評級，目標價460元。



觀察個股認股證資金流向，可見早前資金追捧認購證，截至本周三的12個交易日皆錄得資金流入騰訊，合共約3.72億元，昨日則錄得約70萬元資金流出。



認沽證於近期亦獲資金關注，過去5個交易日共錄得約1,110萬元資金流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產，僅次騰訊認購證。此外，近期北水亦關注騰訊，過去5個交易日皆錄得資金經港股通(滬)淨買入，合共約7.1億元。



投資者如看好，貼價的選擇可留意價外幅度不足2%，年期約3個月的騰訊購(19165)。高槓桿的選擇可留意價外幅度約7%，年期約2個月的騰訊購(27831)。



騰訊購(19165)行使價334.08元，2019年08月27日到期，實際槓桿9.4倍，行使價325至350元間、中年期產品中，槓桿最高。



騰訊購(27831)行使價351.08元，2019年07月19日到期，實際槓桿15.9倍，類近條款產品中，槓桿最高。



相反，投資者如看淡，貼價的選擇可留意價外幅度約3%，年期約3個月的騰訊沽(12132)。以及可留意價外幅度約4%，年期約6個月的低街貨騰訊沽(19236)。



騰訊沽(12132)行使價318.68元，2019年08月26日到期，實際槓桿9.8倍，行使價290至325元間、中年期產品中，槓桿最高之一。



騰訊沽(19236)行使價314.8元，2019年11月26日到期，實際槓桿6.3倍，中年期兼低街貨。



高盛騰訊認購證及牛熊證條款：

騰訊購(19165)行使價334.08元，到期日2019年08月27日，實際槓桿9.4倍。



騰訊購(27831)行使價351.08元，到期日2019年07月19日，實際槓桿15.9倍。



騰訊沽(12132)行使價318.68元，到期日2019年08月26日，實際槓桿9.8倍。



騰訊沽(19236)行使價314.8元，到期日2019年11月26日，實際槓桿6.3倍。



騰訊牛(65126)收回價322.18元，行使價319.68元，槓桿比率30.1倍。



騰訊牛(63331)收回價320.18元，行使價317.68元，槓桿比率27.4倍。



騰訊熊(63402)收回價338.88元，行使價341.38元，槓桿比率24.5倍。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。

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