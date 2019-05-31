樓市走勢：萊坊估計下半年表現波動　樓價或跌5%

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，私人住宅售價指數升幅與預期相若，以近日市況及中美貿易摩擦情況，估計未來1、2個月升幅會收窄。今年下半年樓市會比較波動，價格有機會向下調整約5%，租金回報率會維持在低水平。



雖然許多因素會影響樓市表現，如政府政策、外圍經濟及政治、息口走勢、住宅供應、香港經濟表現等，但估計今年只有一個重大因素左右香港樓市，就是中美貿易戰。



至於利好因素是美國似乎無力加息，本港經濟又不過不失，購買力仍在，尤其是中小型單位。估計2019年全年中小型住宅樓價將平穩或有輕微升幅，豪宅及超級豪宅樓價將升5%。



如果樓市持續上升，政府或有機會再出招，但以現時中美關係來看，估計政府會「睇定啲」，不會出招，今年亦不會「減辣」。



他估計，未來幾個月一手市場表現仍會比較好，將佔整體成交3至4成。預期今年一、二手成交約58,000至60,000宗，較之前估算60,000至62,000宗少。



今年住宅市場仍由一手樓主導氣氛，新界及多供應地區定價會較貼地。

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