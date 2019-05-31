貿戰升級：傳中方已準備好　稀土戰一觸即發

美國著名財經媒體彭博引述消息人士透露，中美貿易戰可能演變成「稀土戰」，中國已準備好限制對美稀土出口的計劃，若需要，即可實施。



消息指，中國已準備好利用稀土霸主地位，以有效傷害美國經濟。目前並沒有太多進一步細節，但相關措施可能集中在美國最為依賴的「重稀土」上。



稀土元素通常可分為為輕稀土元素(LREE)和重稀土元素(HREE)兩類，輕稀土元素儲量更大、分布更集中，佔全部稀土儲量80至99%；重稀土元素更為稀少，更「關鍵」。重稀土包括用於磁鐵中的鏑，幾乎在所有的汽車和許多消費品中都很常見。另外，亦有用於照明和平板螢幕中的釔，以及鐿，它可用於癌症治療和地震監測。

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