貿戰升級：特朗普加墨西哥關稅　預示中美更難傾

外國傳媒報道，美國總統特朗普突然在香港時間周五(31日)宣布加徵墨西哥貨品關稅，恐預示着中美貿易談判更難達成協議。



報道指出，在2018年底，美國、加拿大、墨西哥三方簽訂了「美墨加協定 」(USMCA)，但因關稅等問題遲遲未在國會通過。特朗普好不容易在5月17日宣布，正式取消之前加徵加拿大和墨西哥的「鋼鋁關稅」，5月30日美國也表明，美墨加協定可能趕在今年夏天前通過。惟特朗普周五又再度對墨西哥加徵關稅。



市場原預期在中美貿易戰下，墨西哥可能受惠於企業將生產線遷離中國，但最新的關稅決定，又令企業進退難谷。



美國雪城大學教授Mary Lovely表示，這決定對製造業供應鏈是另一項衝擊，許多美國企業利用墨西哥低廉的生產成本，來營造相對於歐洲與亞洲的價格競爭力。



更值得留意的是，這引伸出一個更大問題：就是與美國簽協議意義何在？之前一波三折的貿易協議，美國又可以單方面任意提高關稅。



彭博社經濟學家Chang Shu等人也認為，最新的關稅決定，無疑是對已簽訂的美墨加協定「打臉」。與此同時，其他國家包括中國、日本、歐洲等，也可能因此警惕，是否值得與美國簽任何協議，甚至是否值得「讓步」。

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