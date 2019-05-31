樓價UPDATES：個別藍籌屋苑業主止賺離場

二手交投放緩，個別藍籌屋苑業主終於「腳軟」，天水圍嘉湖山莊兩房單位，減價後售528萬港元，較同類月初成交價跌價約8.2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山嘉瑜園高層A室，三房一套間隔及工人套房，景觀開揚，以2,000萬元獲買家承接，以實用面積971方呎計，折合呎價20,597元。



●上環帝后華庭1座中高層E室，實用面積393方呎，兩房間隔，向東北，叫價1,000萬元，最終願減5萬元以995萬元售出，實用呎價25,318元。



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九龍區



●將軍澳居屋寶盈花園2座高層E室，實用面積約590方呎，三房兩廁間隔，以705萬元獲買家承接，實用呎價約11,949元。



●將軍澳維景灣畔7座高層A室，三房一套間隔，議價後以1,228萬元成交，以實用面積639方呎計，折合呎價19,218元。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊麗湖居6座高層F室，實用面積442方呎，兩房間隔，有區內分支家庭，約半年前開始睇樓，早前未敢追價入市，近期受中美貿易戰影響，原業主肯減價47萬元，該名買家即晚落訂以528萬元入市，實用呎價11,946元，相比同類月初售575萬元，樓價回落約8.2%。



●天水圍栢慧豪園5月錄約15宗租務成交，平均實用呎租約25.6元，其中6座中層E室，實用面積498方呎，兩房間隔，以12,800元租出，實用呎租約25.7元。



●元朗四季雅苑單號洋房，實用面積1,132方呎，三房一套間隔，附連440方呎花園及586方呎天台，叫價1,230萬元，最終以1,195萬元成交，實用呎價10,557元。



●元朗加州花園翠松路雙號屋，實用面積1,367方呎，開價約1,650萬元，議價後減價70萬元，連租約以1.580萬元沽出，實用呎價11,558元，新買家為投資者，即購入單位作收租之用，單位現租約月租33,000元，享約2.5厘租金回報。



●沙田居屋愉田苑B座高層4室，實用面積429方呎，兩房間隔，以已補價自由市場價600萬元轉售，實用呎價13,986元。



●馬鞍山海濤居3座中層E室，實用面積約465方呎，兩房間隔，四月中開始放售，業主原叫價800萬元，經議價後減價52萬元或約6.5%，最後以748萬元交吉獲買家購入，實用呎價約16,086元。



●粉嶺碧湖花園五月錄6宗成交，剛錄得6座中層H室，實用面積400方呎，兩房間隔，以535萬元易手，實用呎價13,375元。



●上水顯峯中層A室，實用面積約404方呎，兩房間隔，以568萬元成交，實用呎價約14,059元。



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