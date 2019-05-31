巴克萊指滙控回購計劃存多個變數

滙豐控股(00005)在今年首季業績預告，於年中公布回購股份決定。外電引述巴克萊分析指，滙控受監管要求和業務增長因素影響，有機會傾向保留更多資本，意味潛在的股份回購計劃將存更多變數。



分析指出，滙控需要額外44億美元(約343億港元)資本，以攀升全球系統重要性銀行的名次，其次為滿足《巴塞爾協定三》相關的風險加權資產通脹，亦會減少集團的普通股權一級資本比率(CET1)。



分析又估計，集團面對龐大的資金需求下，預計2019至2021年間，有機會縮減約90億美元回購規模，以容許更多「喘息的空間」。



事實上，滙控於首季業績提出回購的可能性，加上各業務表現理想，股價曾一度升穿70元關，惟受中美貿易戰再現因素拖累，令股價疲軟跌至近兩個月低位，最新報64.15元，按日再跌0.54%。

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