規劃申請：元朗唐人新村地擬建公私營住宅

元朗唐人新村孖峰嶺路一幅住宅用地，鄰近翠峰及瑋珊園，向城市規劃委員會提出作公營、私營及首置住宅綜合發展，合共提供8幢住宅大樓，樓高34至39層，總住用樓面約138.75萬方呎，提供2,065個單位。



上述土地面積約277,501方呎，當中約83,423方呎為政府土地，位於地盤東面，該部分計劃興建2幢公營房屋，涉及660個單位。至於地盤西面作私營及首置單位發展，各設3幢分層住宅，提供702及703伙。



項目亦有約416,252方呎作商業及社區設施用途，零售佔約85,575方呎，另設安老院舍、小學、青年旅舍及濕貨街市等設施。



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