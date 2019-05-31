【即市分析】金山軟件分拆惹憧憬

東方產經專欄作者帥哥：金山軟件(03888)擬分拆業於內地科創板獨立上市，無須股東批准。消息刺激股價今早(31日)逆市炒高，現彈高6.6%報21.8元。



考慮到中國法律障礙及A股持有人資格，集團重申目前預期於科創板上市的最高比例超過5%但低於25%，並非重大交易，不需要股東批准，聯交所已授出豁免。



集團預期分拆可帶來顯著的商業利益，包括市場化北京辦公軟件價值，提升公司形象及品牌知名度。另亦提供新的、低成本及更多元化融資來源，為現有業務及未來擴充提供資金。



事實上，金軟基本因素不俗，首季雖由盈轉虧，錄得虧損6,776萬元人民幣，惟季內收益為17.27億元人民幣，按年升37%，當中雲服務大增一倍，至8.4億元人民幣，且網絡遊戲收益跌幅亦收窄，績後獲多間大行唱好。



該股近日跌至250日線約16.9元見支持回升，股價再逼近上月高位阻力22元，短線若能突破其上，有望進一步挑戰25元關口，不妨藉分拆炒一轉，17元支持不宜有失。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html



