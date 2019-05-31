特朗普又出手！歐股全線下跌 汽車股重挫
2019年05月31日 15:19
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美國總統特朗普再度開闢「新戰場」，威脅將於6月10日對墨西哥商品加關稅。歐洲主要股市早段全線下跌，英國富時100指數跌0.7%，報7,162點；德國DAX指數跌1.3%，報11,741點；法國CAC指數跌1%，報5,191點。
受關稅消息影響，汽車股普遍下挫，快意佳士拿股價跌4%；雷諾跌3.4%；標緻汽車跌2.2%；福士汽車跌3.3%；寶馬跌2.2%；戴姆勒亦跌逾2%。
分析指出，有不少汽車企業會在墨西哥設廠生產，並出口至美國，故美國倘對自墨西哥進口商品加關稅，勢必影響到這些企業的盈利。
個股方面，匈牙利廉價航空公司Wizz Air公布年度業績，期內淨利潤達2.91億歐元，按年增6%。惟其股價早段挫逾5%。
俄羅斯天然氣開採公司Gazprom首季淨利潤升44%，惟其股價跌0.7%。
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