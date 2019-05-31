貿戰升級：特朗普究竟想點？市場弄不清了

外國傳媒報道，美國總統特朗普周五(31日)突然宣布，自6月10日起，將對所有墨西哥進口貨品徵收5%關稅，並逐月以5%遞增，直至10月關稅稅率將升至25%，以迫使墨西哥政府採取更積極行動，阻止中美洲移民跨界偷渡至美國。



不過，市場對這舉措不表贊成之餘，更弄不清特朗普想搞甚麼！因為特朗普向來都強調要經濟增長逾3%，亦不會願意看到股市大跌，惟這舉措與他一貫主張的經濟政策作風有別。



根據白宮聲明，若美政府判定墨西哥當局的回應力道不足，7月1日起，關稅就會增至10%，並逐月加5%，直至10月稅率升至25%。報道指出，企業界對特朗普的舉措感到沮喪，令企業和農業供應鏈陷入混亂，因為根據截至3月的數據，墨西哥可望成為美國最大貿易夥伴，較中國和加拿大排名更前。



代表美國大型出口商的國家外貿委員會主席Rufus Yerxa批評，特朗普的行動「基本上會炸毀美墨加協議(USMCA)。對美墨兩邊的經濟衝擊是毀滅性。」



事實上，這對美國底特律車廠的打擊最大，因自北美自由貿易以來，這些車廠的供應鏈遍布北美。德意志銀行表示，美國自墨西哥進口的2/3產品都是加工公司貿易，即企業買來用以生產另一種產品的零件，主要與汽車有關。



市場人士亦質疑，在美國經濟放緩之際，特朗普的舉措恐會破壞美國與最大貿易夥伴之間的交易，危及他想美國經濟增長3%的目標。



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