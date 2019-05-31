首季內地客新做保單保費按年升近8%

內地人來港投保熱潮延續，保險業監管局公布，2019年首季內地客來香港購買保險的新做保單保費，按年升7.92%至127.72億元，惟按季跌5.1%。內地人投保新做保單總數則按年升10.44%至11.3萬張。



上述新做保單當中，約96%是醫療或保障類型的保險產品，按年增11.16%至10.8萬張保單，例如危疾、醫療、終身人壽、定期人壽及年金等，儲蓄或投資型保險則跌3.29%至4,960張。約99%為非整付保費保單，即保費非以一筆過模式支付。



至於整體香港保險業的新造業務方面，期內不包括退休計劃業務的長期業務新造保單保費為483.78億元，按年升9.37%，惟以投資相連的個人人壽及年金保費大縮，按年跌37.77%至26.46億元。



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