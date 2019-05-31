將軍澳MONTARA全新期數主打2、3房　料6月登場

多個新盤部署6月出籠。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA（7A期）銷情理想，全數單位已售罄。因應市場向隅客眾多，全新7B期希望短期推出及啟動軟銷，價錢料可溫和調整。現時仍待批預售，提供504伙，間隔1至3房，主打兩至3房戶佔逾8成。



他指出，集團於今年首5個月銷售金額已突破100億元，單是5月已錄近67億元，近50億來自MONTARA。



同系樓盤本月已售11座洋房及5個特色戶，套現約13.7億元。其中將軍澳南MONTEREY再錄大額成交，剛售出1座17A特色戶，做價5,826.6萬元，呎價3.9萬元。



而區內SAVANNAH亦剛沽出最後洋房，面積1,987方呎，售價逾5,883.5萬元，呎價29,610元。屯門NAPA則賣出C19號屋，售價3,297.6萬，面積2,061方呎，呎價約1.6萬元。



對於樓價指數再度上升，他認為，首4個月升幅只是追回去年調整幅度，相信6、7月市場氣氛可回復正常，下半年可望再升，全年升幅料達5至8%。

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