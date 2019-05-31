貿戰升級：墨西哥總統指「美國優先」荒謬　揚言正義必勝

外國傳媒報道，在美國宣布針對墨西哥加徵關稅後，金融市場隨即大幅波動，墨西哥總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)最新回應：「美國優先」的說法荒謬！(America First is a fallacy)



他表示，雖然特朗普有權表達他的想法，但這種「美國優先」的政策很荒謬。直到最後，正義將會戰勝一切。



他強調，在他任期的前6個月，墨西哥持續堅持遵照與特朗普的戰略，包括避免美墨衝突、兩國更深入對話，以及找到長期方法來解決邊界問題，甚至在信中使用「你的朋友Lopez」來回應特朗普。



據悉，墨西哥已派出外交大使於周五(5月31日)前往華府，可能討論雙邊問題。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/

