二手樓價指數衝上歷史高位　報189.42點

二手樓市經約多個月的調整後，樓價再上高峰。反映主要屋苑價格的中原城市領先指數本周報189.42點，按周升0.42%，連升16個星期共約11.46%，較去年8月12日的高位188.64點，再高約0.41%。



事實上，CCL(大型單位)最新報188.65點，按周升0.03%，指數上周已破紀錄。而CCL(中小型單位)本周報189.57點，亦創歷史新高，按周升0.5%。另大型屋苑領先指數CCL Mass報191.38點，為歷史次高，按周升0.28%，較歷史高位僅相差0.15%。



分區方面，四區指數二升二跌。新界西CCL_Mass報172.46點，按周升1.43%，升幅為6周最大，連升5周共4.45%。港島CCL_Mass報197.46點，按周升0.54%。九龍CCL_Mass報188.21點，按周跌0.08%。新界東CCL_Mass報198.95點，按周跌0.94%，連升2周後回軟。

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