【fb直播】史上最慘「五窮月」　六月會更「絕」？

港股5月跌咗超過2,500點，以點數計係史上最慘嘅「五窮月」， 連兩萬七關都失守埋 ，恒指尋底要尋去到邊個位？



重磅股腳軟，友邦保險(01299)、中國移動(00941)齊拖低大市，得隻騰訊控股(00700)力頂！一個難救全家？



內地5月份官方製造業PMI跌至49.4，跌穿盛衰分界線，可否憧憬中央有扶持政策出台？下個政策利好板塊會係乜？



美國或對電腦及相關組件展開「337」調查，聯想集團(00992)牽涉其中，周五(5月31日)股價跌至逾4個月低，聯想步華為後塵，股價有排跌？



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