【市後重點睇】道期跌逾250點　金價日圓飆

美國10年期國債孳息續處2.2厘樓下，美匯指數回落至98.0；圓匯由約109.2升至108.8水平；歐元兌美元報1.114；英鎊報1.261。港匯升上7.846。在岸、離岸人民幣處6.90及6.93。金價升抵1,295美；布油報65.98美元，紐油報56.19美元。道指期貨跌勢加劇，挫逾250點。



●市後關注點

-20:00 德國5月消費物價指數(CPI)初值

-20:30 美國4月個人消費支出(PCE)、個人收入；加拿大第1季國內產總值(GDP)

-21:15 美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克主持關於全球經濟的討論

-22:00 美國5月密歇根大學消費者信心指數終值

-周六凌晨01:00 美國油服貝克休斯發布石油鉆井機周報



●港股失守二萬七關，恒生指數收市跌213點或0.79%，報26,901點；地產股捱沽。恒指於「五窮月」跌2,798點或9.4%。https://bit.ly/2wAw6ZL

-六絕殺到：散戶料港股未跌完。



●A股快報：滬綜指收跌0.24%，失守2900點關；5月份冧5.8%，表現為2010年以來最差的5月。https://bit.ly/30Rmo3n



●亞洲股市：日韓股按月瀉逾7%，澳股報升。https://bit.ly/30VcyNP



●歐股早段全線下跌，英國富時100指數跌0.7%，德國DAX指數跌1.3%，法國CAC指數跌1%。



●【大師午間教路】可分注做淡倉！https://bit.ly/2wqNMHt



●【即市分析】金山軟件分拆惹憧憬。https://bit.ly/2Z1W6cV



●【股匯攻略】美股後市或出現深度調整？https://bit.ly/2QBFRQO



●貿戰升級：

-華為遣返深圳總部美籍員工。

-特朗普加墨西哥關稅，預示中美更難傾。

-傳中方已準備好，稀土戰一觸即發。



●遊日又貴咗！每百日圓兌港元升穿7.2。



●首季內地客新做保單保費按年升近8%。



●差估署：私宅售價指數再升3.2%，連漲4個月。https://bit.ly/2W3OJzR



●樓市走勢：

-投資者吳龍飛料10月正式步入跌市。

-郭子威料樓價第3季開始橫行。

-萊坊估計下半年表現波動，樓價或跌5%。

-張聖典指貿易戰發展左右後市。



●二手樓價指數連漲16周，再升0.42%，創歷史新高。

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