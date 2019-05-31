花旗黃栢寧︰港股6月恐繼續尋底　最差下試二萬五

花旗銀行(香港)投資策略及環球財富策劃主管黃栢寧表示，內地經濟乏力，就算與美國達成貿易協議，雙方爭拗也不會停止，如今美國總統特朗普突然宣布向墨西哥加徵關稅，又為原先認定美國全力對準中國的市場增添更多不確定性。假如局勢了無起色，港股6月份恐繼續尋底，或許要到25,500至26,000點始見喘穩，暫時最壞情況是下試25,000點。



黃栢寧稱，市場還在觀察特朗普會否宣布對餘下總值約3,000億美元的中國進口貨加徵關稅之際，內地近期經濟數據令人相信底子仍很脆弱。雖然中美兩國幾乎肯定不會收緊貨幣政策，但市場對減息預期愈來愈進取，可能是憂慮經濟環境。他坦言，中美貿易爭拗可能貫徹全年，華為事件背後是美國可以如此打壓一家中國企業，恐拖累營商氣氛。



他認為，今年首季的反彈浪，對投資者一大教訓是如果萬念俱灰清倉離場，反彈時「要追都追唔切」，保守操作可以換入科網、醫療保健及日常消費這些與貿易相關性較低的板塊、香港銀行及地產股等則有較高的股息回報。此外，中國政府眼見經濟數據疲弱，可能會增加基建，因此相關股份亦可考慮。內銀、汽車及手機設備股就不宜沾手。



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