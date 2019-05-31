貿戰升級：作最壞打算！中國油企正準備與美打「持久戰」

美國著名財經媒體彭博社報道，中國正動員能源行業國企巨頭，為可能進一步升級、並且曠日持久的中美貿易戰做好充分準備。



報道指出，油企高管本周都忙着貫徹中央政策，備述能源安全的必要性，就連海外斷供這種以前聽起來危言聳聽的想法，也被提了出來。Jefferies Group LLC駐香港分析師Laban Yu表示，公眾評論顯示，中國已開始在為貿易戰作最壞打算。



根據公司公布，在周三(5月29日)於北京召開的一個會議上，中國石油董事長王宜林敦促公司員工，要充分認識中美經貿摩擦問題的「長期性和複雜性」，多做謀劃長遠的思考。在同一天於上海舉行的一個論壇上，中國石油化工前董事長傅成玉發表講話，指中國應當為短期石油斷供這種潛在極端情況做好準備，並呼籲大力發展頁岩氣。



Yu指出，中國正在做類似美國制裁伊朗那樣的最壞打算，明顯地，中國如今比以往任何時候都更相信，美國制裁伊朗那樣的事會發生到中國身上。

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