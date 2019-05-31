香港4月零售貨值按年跌4.5%　遠遜預期

統計處公布最新零售業銷貨額數字。2019年4月香港零售業總銷貨價值臨時估計為377億港元，按年跌4.5%，差過預期跌0.2%。首4個月合計則下跌2%。



扣除其間價格變動後，2019年4月的零售業總銷貨數量按年下跌5%。首4個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌2.3%。



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌11.4%。其次為服裝下跌2.2%；藥物及化妝品跌6%；百貨公司貨品跌4.3%。



政府發言人表示，零售業銷售表現在4月持續疲弱，銷售額的按年跌幅擴大，反映在外圍不確定因素下消費情緒依然審慎，但也部分是由於內地勞動節假期較遲出現(今年在5月初，而去年橫跨在4至5月之間)，導致旅客人數按年增長顯著減慢。



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