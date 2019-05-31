景順：中國或重啟擴張性財政和貨幣刺激措施

5月中國製造業採購經理人指數(PMI)跌穿盛衰分界線。投資管理公司景順(Invesco)亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，工廠訂單情緒遜於預期，意味着未來經濟將面臨進一步的壓力。由於中國與美國持續的貿易摩擦將影響其他經濟產業，有可能驅使北京重新啟動擴張性財政和貨幣刺激措施，以確保能實現早前訂下的全年GDP增長目標。



他又指，雖然5月份PMI指數疲弱，但認為中國政府有足夠措施來支撐經濟，並確保2019年GDP仍能保持6%以上的健康增長，而相關的擴張性財政和貨幣政策應能提振中國股市。



他又提到，中國人民銀行最近透過公開市場操作注入1,500億元人民幣以增加流動性供應，並表示當局已準備好透過注入流動性或下調存款準備金率以實行擴張性貨幣政策。



趙耀庭預期，地緣政治局勢不明朗將導致市場持續波動，而中美雙方均不會在開放內地市場和保障知識產權等深層政治矛盾議題上作出重大妥協。雖然股市仍然憧憬中美兩國可能於短期內達成貿易協議，但債券投資者可能對貿易緊張局勢的不確定性有更準確的解讀。



他續指，市場波動為長線投資者帶來投資機遇，因為中國和新興市場的風險資產已呈現一些具吸引力的機會。如果美國聯儲局在年底前減息，預料新興市場風險資產將有所反彈。



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