六絕殺到：梁志麟指或下試26200點　籲降低注碼

交銀香港環球金融市場部高級經濟及策略師梁志麟表示，「六絶月」港股料仍然偏弱，但相信不會如五月般恐慌，恒指倘失守「黃金比率」升浪調整0.618水平、即26,900點關，有機會進一步向下回補今年一月初26,200點的裂口。他坦言，不期望中、美兩國元首於二十國集團(G20)峰會會面有太大突破，美國向中國逾3,000億美元進口商品加徵關稅的機率頗高，一旦貿易戰升級至金融戰，恒指最壞情況或要下試25,000點樓下。



不過，他認為，美國總統特朗普五月才對華為連串出招，短線或會竭一竭，中、美貿易戰升級至金融戰暫時仍言之尚早，因此舉也會對美國本地經濟帶來很大影響，不利特朗普的大選行程，投資者暫時毋須太悲觀。反而經濟數據持續疲弱，美國十年期國債孳息更顯示市場憂慮經濟衰退的風險，故中長線股市仍然偏弱，建議投資者暫時降低正股的注碼，小量資金也可泊於物業管理股及內需消費品等板塊。



他續說，環球股市走弱，本港樓市也難獨善其身，而地產股往往走先於樓市，故早前相對硬淨的地產股近日見獲利回吐屬合理。

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