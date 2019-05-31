金管局：4月新批住宅按揭貸款額按月增7.8%

本地樓市回暖，刺激4月份按揭貸款需求，香港金融管理局數據顯示，月內新批出的住宅按揭貸款額按月增加7.87%，至401.85億元，其中二手市場交易批出的貸款升幅最多，按月增長12.76%至211.81億港元，佔新批貸款額逾半。



值得留意，4月新取用按揭貸款額及宗數雖然雙雙上揚，涉資212.51億元，惟月內新申請貸款個案卻減少4.31%，至15,026宗。



美國加息預期降温，市民偏好以浮動性較大的銀行同業拆息，即「H按」，作為按揭貸款利率定價參考。4月新批按揭貸款中，以「H按」作貸款利率計價的佔比，按月上升2.9個百分點，至89%，而以最優惠利率「P按」按作為定價參考的佔比僅得8.1%，按月下降2.7個百分點。

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