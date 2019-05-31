新股專輯：和黃醫藥傳最快下周進行上市聆訊

外媒引述知情人士消息報道，長和(00001)持股60.2%的創新生物製藥公司和黃中國醫藥科技，計劃最早在下周尋求進行上市聆訊，是次集資額高達5億美元(約39億港元)。



和黃中國醫藥科技於今年4月15日向聯交所遞交主板上市申請。據初步招股文件，該公司2018年度虧損按年擴大近1.8倍至約7,480萬美元(約5.83億港元)。



值得留意的是，長和有意將和黃醫藥持股比例降至50%以下，以提高和黃醫藥的流動性，令其不再為附屬公司，業績將不再於長和財務報表合併入帳。



文件顯示，和黃醫藥於2000年由和記黃埔有成立，2015年成為長和的全資附屬公司，並早於2006年在倫敦AIM（另類投資市場）及2016年在美國納斯達克以美國存託股份上市，代號均為HCM。若是次成功在香港掛牌，將成為三地上市的企業。



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