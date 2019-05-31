【北水追蹤】大媽力抗「五窮」　連續15日淨流入　

港股創下歷來最慘「五窮月」，恒生指數收報26,901點，全日跌213點。惟港股通已連續15個交易日錄得淨流入，全日成交額約73.5億元，佔主板成交約8.7%，淨流入資金逾20.9億元。



北水繼續流入工商銀行(01398)及建設銀行(00939)，其港股通分別錄得逾4.5億元及4.3億元淨流入。另外，騰訊控股(00700)亦獲北水淨買入約1.1億元；擬分拆旗下業務的金山軟件(03888)亦錄得約7,580萬元淨流入。



內險股方面，中國太保(02601)及中國平安(02318)亦分別獲淨買入約1.3億元及約4,851萬元。



油價回落，中國石油股份(00857)之港股通亦錄得淨流出9,387萬元。



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