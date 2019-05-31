【深度解構】港股迎來「六絕月」　有機會跌至兩萬點？

「五窮月」應驗，港股出現大幅調整，展望「六絕月」殺到，有分析更指出，按波浪理論推算，恒指或跌至兩萬點才見底。目前最大的風險，仍是中美貿易戰帶來的不確定性。市場將希望放在6月底的二十國集團(G20)峰會上，冀中美領導人的會面可帶來轉機，然而專家又對市況前景有何看法？



●貿戰猶如懸頂之劍 難有突破

中美貿談陷入僵局，儘管有不少人憧憬下月中美元首見面，但中國人民銀行前行長戴相龍周五(5月31日)表示，並不看好下月的G20峰會，並預料在結束貿易戰這點上，雙方很難取得甚麼重要進展。



分析認為，一位重量級人物說出這樣的言論，意味着中美很可能會無法達成協議，對於全球股市而言，就猶如一把懸掛在頭頂上的「達摩克利斯之劍(Sword of Damocles)」。



交銀香港環球金融市場部高級經濟及策略師梁志麟表示，不期望中美兩國元首於(G20)峰會會面有太大突破，美國進一步向中國逾3,000億美元進口商品加徵關稅的概率頗高。



●港股熊市C浪或跌至2萬點

京華山一研究部主管彭偉新表示，中美貿易戰引發環球經濟放緩，已開始觸發長線基金離場，屢屢於收市競價時段沽貨，且為應付6月半年結可能出現的贖回潮，基金沒有選擇下，「想揸股票都難」。



對於港股會跌幾多，他認為很難預測，笑言︰「猶如估太陽幾時毁滅！」原因是美國總統特朗普於中美貿易戰上態度經常反覆。若然以恒指熊市C浪的量度跌幅，估計最壞情況下恒指要試20,000點，只是此「最後一跌」何時來臨仍未知，建議投資者「現金為王」。



●特朗普善變 局勢難測

在今年初時，美國總統特朗普曾多次表示，與中國的貿易談判進行的很好，其後卻突然反面。花旗銀行(香港)投資策略及環球財富策劃主管黃栢寧表示，內地經濟乏力，就算與美國達成貿易協議，雙方爭拗也不會停止，如今特朗普突然宣布向墨西哥加徵關稅，又為原先認定美國全力對準中國的市場增添更多不確定性。



他更指出，假如局勢了無起色，港股6月份恐繼續尋底，或許要到25,500至26,000點始見喘穩，暫時最壞情況是下試25,000點。



●等內地救市 反彈料短癮

在香港股市「跌跌不休」之際，南下資金卻不斷掃貨，滬深兩市的港通已連續15個交易日錄得淨流入。渣打銀行(香港)財富管理業務投資策略主管梁振輝稱，內地政府可能會繼續推出刺激經濟政策，令港股短線出現技術性反彈。但因最近港股走勢弱，成交偏低，另中美貿易爭議未有解決方案，存在多項不明朗因素，所以投資者只宜小注入市。



南方東英銷售及產品策略部首席財富管理銷售王卓峯亦表示，6月份港股弱勢會持續，在缺乏明朗因素下，相信恒指難出現大反彈。



●等待「七翻身」 別人恐懼時貪婪？

股市下跌自然是壞事，但「股神」巴菲特亦曾經說過︰「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪」。加上傳統上港股經歷「五窮六絕」後，多數能夠迎來「七翻身」，那麼部署在6月撈底又是否可行？



豐盛金融資產管理董事黃國英預計，6月港股會反覆偏軟，處於陰乾格局，但不會下跌太深，最多跌1,000點，因市場上的壞消息已反映多時。投資者可考慮買入香港交易所(00388)，因在美國上市的阿里巴巴正研究最快下半年來香港作第二上市。另可吸納消費股例如維他奶國際(00345)及華潤啤酒(00291)。



Chartwell Capital創辨人兼投資總監陳惠仁的觀點亦相近，恒指自今年4月中，已累跌超過三千點，如今市盈率逾10倍，估值不貴。他預期，恒指最多跌至26,000點便見底，建議投資者趁低撈貨。



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