今年首季華為可穿戴設備出貨猛增2.8倍　勁過Apple！

國際市場調查機構IDC數據顯示，華為可穿戴設備在全球的出貨量正在急劇增長。雖然蘋果公司(Apple Inc.)Apple Watch仍然是全球可穿戴設備出貨量最多，但華為在今年首季的出貨量按年勁增加282.2%。相比之下，Apple Watch同期按年增長率只有49.5%。



IDC數據顯示，目前，華為可穿戴設備在全球的份額為10%，落後於Apple的26%和小米的13%。此外，三星佔據9%的市場份額，按年增長152%；Fitbit佔據6%的市場份額，按年增長為36%。



另外，今年首季，可穿戴設備全球總出貨量約為5,000萬，其中1,280萬來自Apple，660萬來自小米，500萬來自華為，430萬來自三星，290萬來自Fitbit，1,800萬來自餘下其他品牌。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj

