貿戰升級：中國反擊快實施！午夜後　世界又變了

外國傳媒報道，中美貿易戰即將步入新階段，主因是中國將從周六(6月1日)零時開始，對總值600億美元原產自美國、合共5,140項商品提高關稅，分別加徵5至25%不等；其中以安全套、香水、紅酒，以及鋼琴等打擊最大。



在逾5,000種產品中，被加徵25%關稅的商品多達2,493項，包括美妝產品(如香水、眼妝、唇膏)、廚具(如烤箱、微波爐、咖啡機)、運動器材(如網球、桌球、羽毛球拍、足球)、鋼琴及弦樂器、酒類(包括琴酒、紅酒、龍舌蘭)，還有其他產品，例如安全套、鑽石、工業機器人、輪胎、織品、木材，以及玩具。



另外，內地傳媒報道，中國商務部新聞發言人高峰周五(5月31日)下午表示，根據相關法律法規，中國將建立「不可靠實體清單制度」，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單。具體措施將於近期公布。



此外，美國著名財經媒體彭博引述消息人士透露，中美貿易戰可能演變成「稀土戰」，中國已準備好限制對美稀土出口的計劃，若需要，即可實施。



消息指，中國已準備好利用稀土霸主地位，以有效傷害美國經濟。目前並沒有太多進一步細節，但相關措施可能集中在美國最為依賴的「重稀土」上。

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