聯交所股權變動資料顯示，上海醫藥(02607)於5月28日獲摩根士丹利增持22萬股，最新持股數目4,613萬股。



工商銀行(01398)於5月29日獲中國平安(02318)增持約1.11億股，最新持股數目約113.16億股。



中廣核電力(01816)於5月28日獲貝萊德增持8,614萬股，最新持股數目約7.16億股。



中遠海控(01919)於5月28日獲貝萊德增持170萬股，最新持股數目約1.29億股。



國藥控股(01099)於5月28日獲貝萊德增持290萬股，最新持股數目9,574萬股。



李寧(02331)於5月28日獲貝萊德增持7,380萬股，最新持股數目約2.28億股。



東風集團(00489)於5月28日獲貝萊德增持1,166萬股，最新持股數目約1.75億股。



濰柴動力(02338)於5月28日獲貝萊德增持328萬股，最新持股數目約1.97億股。



藥明康德(02359)於5月28日獲貝萊德增持417萬股，最新持股數目899萬股。



比亞迪股份(01211)於5月28日獲The Goldman Sachs Group, Inc.增持71萬股，最新持股數目4,602萬股。



中國綠島科技(02023)於5月30日獲Ludao China Investments Holdings Ltd增持14萬股，最新持股數目約2.22億股。



利亞零售(00831)於5月27日獲惠理集團(00806)增持155萬股，最新持股數目3,893萬股。



周黑鴨(01458)於5月28日獲Healthy Origin Holdings Ltd增持50萬股，最新持股數目約11.91億股。



康哲藥業(00867)於5月31日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約11億股。



福耀玻璃(03606)於5月28日獲Royal Bank of Canada增持51萬股，最新持股數目5,077萬股。



綠色動力環保(01330)於5月30日獲Tenbagger Capital Management CO.,LTD增持13萬股，最新持股數目3,243萬股。



華夏動漫(01566)於5月29日獲Hao Tian Development Group Ltd增持459萬股，最新持股數目5,016萬股。



達利國際(00608)於5月28日獲High Fashion Charitable增持7萬股，最新持股數目4,470萬股。



遠大中國(02789)於5月30日獲Neo Pioneer Ltd增持71萬股，最新持股數目約7.95億股。



中油燃氣(00603)於5月30日獲許鉄良增持100萬股，最新持股數目約14.48億股。



慧聰集團(02280)於5月30日獲劉軍增持5萬股，最新持股數目7,910萬股。





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中國太保(02601)於5月28日被貝萊德減持2,987萬股，最新持股數目約2.2億股。



中國人壽(02628)於5月27日被摩根大通減持1,914萬股，最新持股數目約5.11億股。



中興通訊(00763)於5月27日被摩根大通減持218萬股，最新持股數目3,705萬股。



長城汽車(02333)於5月27日被摩根大通減持1,031萬股，最新持股數目約1.47億股。



利亞零售(00831)於5月27日被富達減持305萬股，最新持股數目4,307萬股。



阿爾法企業(00948)於5月28日被MILLION SOURCE WORLDWIDE LTD減持66萬股，最新持股數目4,266萬股。



鞍鋼股份(00347)於5月29日被RWC Asset Advisors (US) LLC減持247萬股，最新持股數目5,279萬股。



中芯國際(00981)於5月30日被高永崗減持31萬股，最新持股數目173萬股。

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