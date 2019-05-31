貿戰升級：輪到日本「陪葬」　特朗普訪後不留情曲線打壓

繼南韓遭遇「股匯雙殺」，股市輸凸今年升幅及韓圜屢創2017年1月以來最低後，美國總統特朗普「曲線打壓」日本！他在到訪日本完結後不久，就以非法移民為藉口，將全部墨西哥進口貨品關稅自6月10日起上調5%，並揚言若情況沒有改善，就逐月加5%，直至10月加到25%為止。外界相信，此舉受累最深之一的會是日本車廠。



在貿易戰升溫下，避險資金流入日圓，刺激匯價飆升，日本股市則因匯價礙及出口而大跌下，雙雙不利日本前景。



日圓兌每美元周五(31日)高見108.89，為今年1月以來最強，即每百日圓兌港元高見7.206，大升0.66%。日經平均指數則大跌341點或1.63%，收報20,601點，為今年2月以來最低。



值得留意的是，豐田汽車(Toyota)挫2.8%、日產汽車(Nissan)瀉半成、本田汽車(Honda)大跌逾4%、萬事得(Mazda)更大冧7%，主因是這4家大廠都在墨西哥設有汽車零組件工廠。市場擔憂提高關稅將衝擊在墨西哥生產的汽車，以及影響對美國的銷售。



數據顯示，2017年自墨西哥進口到美國的商品中，汽車進口就佔整體約9.8%，再加上其他汽車相關零組件，佔整體進口比重就達1/4。換言之，關稅提高後，對汽車相關產業輸往美國將造成明顯影響。

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