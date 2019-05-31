新股專輯：3間中國教育機構擬預路演　共籌2.8億美元

據外媒報道，2間中國教育機構計劃下周一起進行預路演，包括中滙集團及中國遠方，分別計劃集資1億美元(約7.8億港元)及8,000億美元(約6.24億港元)；而嘉宏教育科技已開始進行預路演，集資1億美元(約7.8億港元)。



中滙集團為中國民辦商科教育提供商，2018至2019學年新入學學生人數為9,388人。截至2018年10月31日止兩個月，利潤3,952.1萬元人民幣(下同)，按升增長18.35%；收入1.17億元，按年上升9.35%。集資所得用於增城區校區的改善項目；投資新教育機構或收購主要位於大灣區的其他教育機構；支持在澳洲的現有海外業務及海外擴張；補充營運資金及作一般企業用途。



中國遠方為中國K12課後教育服務提供商，該公司以「思考樂教育」為品牌，於廣東省及福建省4個城市經營54間學習中心。截至2018年9月底止9個月，學生總人數為22.15萬人。截至去年9月底止9個月，持續經營業務盈利6,486.6萬元，按年增長9.74倍。上市集資所得將用於擴展在華南區及粵港澳地區的學習中心網絡、提升教學質量、翻新現有學習中心的設施，以及購買教學設備。



嘉宏教育科技為民辦高等教育提供商，截至2018年12月31日，共有32,068名入學學生。2018年全年溢利1.56億元，按年上升27.9%；收入3.01億元，按年增加75.48%。



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