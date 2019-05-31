紅米爭做「非洲手機王」　傳音未驚過？

今年年初，小米集團(01810)宣布成立非洲地區總部，並以新分拆出來的手機品牌「紅米」攻城掠地。領軍一百四十多日嘅總經理盧偉冰日前誇下海口，話紅米要成為一個獨當一面嘅智能手機品牌，今年要發力嘅新興市場就係拉美同非洲。而紅米依家已率先攻佔北非嘅埃及，今年要入埋東非、中非同西非市場，攻佔非洲市場！



盧總笑笑口話，小米喺印度市場已經連續第七個季度排名第一，而紅米將繼續加大喺印度嘅投入，唔排除將會喺印度搶佔50%嘅市場份額，唔通紅米想變成另一個小米添？



之不過，紅米家陣首要目標如果係要攻下非洲市場，但首先要問問「非洲手機之王」傳音先。傳音喺非洲佔據58.7%嘅功能機市場、34.3%智能手機市場。所以傳音喺非洲手機嘅王者地位唔係咁易被搶得到嘅！



盧總話唔擔心，佢話雖然傳音嘅賣點主要都係鬥價錢平，但要睇吓背後靠咩策略方式獲利，咁先分到個競爭力高低。



紅米想取代傳音，難度有幾高？根據上海交易所早前向申請緊科創板上市嘅傳音嘅一封詢問函，似乎就有啲擔心傳音喺印度和非洲，正面對華為同小米等競爭對手瘋狂爭地盤。



之不過，傳音最近已回覆上交所話，傳音早已喺非洲建立本地化研發體系、穩定合作銷售體系以及規模龐大嘅本地化數據資源，好似銅牆鐵壁那樣，冇有怕咁話喎！



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