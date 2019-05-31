貿戰升級：中方警告全球金融危機　衝突恐持續30年

外國傳媒報道，中國人民銀行(即中國央行)前行長戴相龍警告，若中美貿易戰再升級，將對全球經濟造成重大災難！



他指出，中美貿易戰的後果不僅僅影響這兩個國家，更會延伸至相關地區，再令全球攬炒。如果中美持續加大反擊力度，或會導致全球經濟下滑，甚為出現全球金融危機。



戴相龍於1995至2002年出任人民銀行行長，有份推動中國市場改革，其言論有一定影響力。



另一位前高官、中國商務部前副部長魏建國亦警告，美國今次行動的時機錯了，打錯了仗，亦用錯了武器。他強調，今次可能是美國自二次世界大戰後、甚至建國以來，犯下的最大錯誤。貿易衝突可能會持續30年或以上，中國會贏。

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